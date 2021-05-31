Пхеньян, , 08:53 — REGNUM Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил 28 мая письмо президенту Сирии Башару Асаду, в котором поздравил его с переизбранием на должность. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованным данным, в письме лидер КНДР подтвердил укрепление и развитие дружеских отношений между Северной Кореей и Сирией, а также выразил надежду на то, что Башар Асад достигнет больших успехов в построении мирной и процветающей Сирии.

Напомним, что в тот же день Ким Чен Ын направил поздравительные письма лидерам Азербайджана и Эфиопии.

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