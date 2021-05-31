Москва, , 08:51 — REGNUM В России летом 2021 года откроется порядка 38 тысяч летних оздоровительных лагерей. Планируется, что в них отдохнут около 4 млн детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также в июне начнут работать 103 детских санатория, которые примут более 44 тыс. детей. Самое большое количество организаций отдыха детей откроется в Краснодарском крае, Подмосковье, Нижегородской области, Башкирии и Татарии.

Поедут отдыхать за пределы своего региона более 132 тыс. детей, в том числе на побережьях Краснодарского края — 56 тыс. 590 детей, на побережьях Крымского полуострова — 30 тыс. 527 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году заполняемость детских лагерей увеличена не до 100%, а до до 75% из-за риска распространения коронавируса.

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