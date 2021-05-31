Чикаго, США, , 08:50 — REGNUM Креативный директор NetherRealm Studios Эдвард Бун оценил идею добавить супергероя Омнимэна из мультсериала для взрослых «Неуязвимый» в Mortal Kombat 11. Об этом 31 мая сообщает портал Comicbook.

«Это может сработать!», — написал Бун, репостнув публикацию пользователя Twitter DetorneForbes. В ней поклонник Mortal Kombat разместил концепт-арт, который показывает, как Омнимэн мог бы выглядеть в игре.

https://twitter.com/noobde/status/1398779870717509632

Напомним, премьера анимационного сериала «Неуязвимый» (Invincible) состоялась 25 марта 2021 года на сайте потокового сервиса Amazon Prime. В центре повествования находится 17-летний сын Омнимэна Марк Грейсон.

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