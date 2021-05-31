Кызыл, , 08:50 — REGNUM В Туве к спасателям при ликвидации последствий ЧС присоединятся военные 55-й бригады. По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, жизнеобеспечение в районах, где действует режим ЧС и наблюдается угроза затопления, не должно быть нарушено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время пожарно-спасатели подразделения, правоохранители, а также работники скорой круглосуточно дежурят, готовясь к реагированию на новые угрозы подтопления в районах. Аварийные бригады на местах обходят дворы, специалисты местных администраций изучают ассортимент магазинов. Пострадавшие от паводка территории обследует комиссия для определения ущерба и объёма восстановительных работ.

«Понимаю, что у некоторых может быть паника, прошу также специально не накалять обстановку. Местные администрации должны быть рядом с жителями, принимать исчерпывающие меры и отработать все необходимые мероприятия», — подчеркнул глава региона.

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