Денвер, США, , 08:49 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Колорадо» по дублю оформили форварды Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон. Ещё по шайбе забросили Микко Рантанен, Брэндон Саад и Кейл Макар.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

У «Вегаса» точным броском отметился нападающий Вильям Карлссон.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Колорадо» вышел вперёд — 1:0.

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