Денвер, США, 31 мая 2021, 08:49 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.
В составе «Колорадо» по дублю оформили форварды Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон. Ещё по шайбе забросили Микко Рантанен, Брэндон Саад и Кейл Макар.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.
У «Вегаса» точным броском отметился нападающий Вильям Карлссон.
Таким образом, в серии до четырёх побед «Колорадо» вышел вперёд — 1:0.
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