Челябинск, , 08:48 — REGNUM В Челябинской области подвели итоги праймериз для участия в выборах депутатов Госдумы от «Единой России». В Челябинском одномандатном округе победу одержал вице-спикер регионального Заксобрания Владимир Павлов, пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, в Металлургическом округе лидером стал действующий депутат Госдумы Владимир Бурматов. По Коркинскому округу баллотироваться будет главврач детской больницы Антон Рыжий,

В Златоустовском и Магнитогорском округах победили Олег Колесников и Виталий Бахметьев — действующие депутаты Госдумы. А при голосовании за список «ЕР» большинство проголосовали за спортивного директора ХК «Металлург», хоккеиста Сергея Гомоляко. Второе место заняла главврач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко. В первую пятерку также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и его коллеги из Заксобрания Олег Голиков и Алексей Денисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный список «Единой России» возглавит губернатор области Алексей Текслер. Напомним, выборы состоятся в сентябре.