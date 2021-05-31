Владивосток, 31 мая, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Обыски в доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка проводят сотрудники Следственного управления СК России по Приморскому краю. Об этом 31 мая сообщила представитель СК по региону Аврора Римская.

Vlc.ru Олег Гуменюк

«Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка», — приводит ее слова ТАСС.

При этом представитель не уточнила, в связи с каким расследованием проводятся обыски у бывшего градоначальника.

Вместе с тем указывается, что источник агентства в правоохранительных структурах заявил, что данный обыск связан с уголовным делом о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока «Некрополь», по которому Гуменюк проходит в качестве свидетеля.

Отметим, Олег Гуменюк стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока в декабре 2018 года, а в марте 2019 года был избран городской думой на данный пост. Затем, 18 мая текущего года, после осмотра городских объектов вице-премьером — полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым совместно с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко он принял решение уйти в отставку, а 27 мая решение о досрочном прекращении полномочий Гуменюка по его собственному желанию приняла дума Владивостока.