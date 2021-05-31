Владивосток, , 08:47 — REGNUM В столице Приморья в Ленинском районе в результате аварии электроснабжение отсутствует по более 30 адресам, пишет VL.ru.

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Владивостокцы остались без света после обеда — восстановительные работы на сетях ведёт МУПВ «ВПЭС».

Всего обесточен 31 дом в Ленинском районе, в том числе и в центре города.

Как сообщало ИА REGNUM, жители нового малоэтажного жилого комплекса «Шуваловский парк» в деревне Вартемяги Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области пытаются добиться от местных властей помощи в решении проблемы — в домах постоянно отключают электричество, из-за чего выходит из строя техника, а в квартирах нет горячей воды.