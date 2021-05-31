Буэнос-Айрес, , 08:52 — REGNUM За минувшие сутки на территории Аргентины было выявлено свыше 21 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 мая сообщает минздрав Аргентины в соцсети Twitter.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 21 436 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 753 609. На 30 мая в стране было выявлено 21 346 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в Аргентине от COVID-19 достигло 77 456 человек.

Ранее в связи с ухудшением эпидемической ситуации власти в Аргентине до конца мая ввели жёсткий локдаун.

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