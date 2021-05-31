Посёлок городского типа Могзон, Забайкальский край, , 08:45 — REGNUM В шести километрах от с посёлка городского типа Могзон Хилокского района Забайкальского края возник лесной пожар на территории 20 гектаров. Как сообщает 31 мая пресс-служба правительства региона, в его тушении задействованы 33 человека и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, только за сутки 17 мая в Забайкальском крае было ликвидировано три лесных пожара общей площадью 147 гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 168 лесных пожаров. Особый противопожарный режим действует со 2 апреля 2021 года.

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