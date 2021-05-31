Махачкала, , 08:43 — REGNUM Боец смешанных единоборств, чемпион американского промоушена Хабиб Нумагомедов прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего его проектом UFC. Спустя две недели, после того как чеченский лидер высказался о дагестанском бойце как о проекте и предложил ему любой гонорар за бой с представителями бойцовского клуба «Ахмат», в частности с чеченским спортсменом Хамзатом Чимаевым, Нурмагомедов отреагировал на эти слова.

В ходе пресс-конференции, он, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что ничего оскорбительного в словах Кадырова не находит, каждый имеет право на свое мнение.

«Я и чемпион UFC и проект UFC. Ничего оскорбительного в этом я не вижу», — заявил Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанных единоборств — выступавший под эгидой UFC выиграл 29 боев. В 2020 году он официально завершил свою карьеру, объяснив уход обещаниями, которые он дал матери после смерти от COVID-19 его отца — тренера Абдулманапа Нурмагомедова.