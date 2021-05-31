Джакарта, , 08:42 — REGNUM Индонезия и восемь стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обратились с просьбой исключить призыв к эмбарго на поставку оружия в Мьянму из проекта резолюции, разрабатываемого Генеральной Ассамблеей ООН, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия, вместе с Брунеем, Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Филиппинами, Сингапуром, Таиландом и Вьетнамом направили письмо Лихтенштейну, составившему проект резолюции, относительно своих требований смягчить ряд призывов, содержащихся в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Мьянме.

Страны АСЕАН хотят, чтобы в проекте резолюции ООН отражалась глубокая озабоченность по поводу задержания политиков, активистов и журналистов со стороны военных в Мьянме.