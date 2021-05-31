Уфа, , 08:44 — REGNUM 90 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 31 мая сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

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По его словам, всего в регионе выявили 38 201 случай заражения коронавирусом. При этом 36 152 человека победили вирус, в том числе 93 человека справились с инфекцией за минувшие 24 часа. В больницах региона продолжают лечение 159 пациентов, в том числе в отделениях интенсивной терапии находятся семь пациентов с COVID-19. На дому получают лечение 1368 человек.

Отмечается, что в республике развернуто 1523 инфекционных коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, при этом заняты 70% этих коек.

Забелин отметил, что в республику всего поступило 406 тысяч доз вакцины от COVID-19. При этом в регионе завершили вакцинацию 274 381 желающих. В Башкирии работает 167 пунктов вакцинации, в том числе мобильные.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 30 мая в регионе за сутки выявили 90 случаев заражения коронавирусом.