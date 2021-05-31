Киев, 31 мая, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Киеве в преддверии Дня города на улицах появились билборды, которые указывают на историческое отставание Москвы от столицы Украины. Плакаты с оскорблениями в адрес российской столицы развесил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Об этом он заявил в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Древнейшая история Украины

Депутат превознёс Киев — «действительно величественный город», с издёвкой отозвавшись об исторических достижениях Москвы.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4159471434092062

«Помните, что Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве ещё лягушки квакали», — подчеркнул парламентарий.

Так, на билбордах написано: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве еще жабы квакали».

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о том, что Кубань должна принадлежать Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле депутата Верховной рады Гончаренко за хамское поведение лишили слова в ПАСЕ и удалили из зала заседаний. Дело в том, что во время выступления парламентарий развернул флаг Украины и потребовал, чтобы участники заседания смотрели на него.