Мадрид, , 08:40 — REGNUM Делегация правительства Польши во главе с премьер-министром страны Матеушем Моравецким направилась 30 мая в Мадрид. 31 мая представители страны примут участие в польско-испанских межправительственных консультациях. Об этом сообщает Polskie Radio.

В составе польской делегации, помимо Матеуша Моравецкого, также присутствуют вице-премьер-министр, министр по делам Европейского союза, а также уполномоченный по вопросам Центрального коммуникационного порта.

Программа консультаций предусматривает переговоры премьер-министров и профильных министров двух стран. В повестку дня войдут следующие вопросы: координация действий, связанных с пандемией SARS-CoV-2, климатическая политика, миграционные проблемы, вопросы двустороннего экономического, образовательного и культурного сотрудничества.

В прошлом году товарооборот между двумя государствами составил 11 миллиардов евро. Испания занимает пятое место среди крупнейших иностранных инвесторов в Польше.