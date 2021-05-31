Кызылский район, Тува, , 08:40 — REGNUM Паводковая ситуация в Туве остаётся напряжённой — в горах лежит снег, который с потеплением начнёт таять. По словам врио главы региона Владислава Ховалыга, главной проблемой стали подтопленные дороги и отсутствие транспортной доступности в Кызылском, Тоджинском и Каа-Хемском районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время для восстановления дорог республиканский миндортранс привлекает всевозможную технику. Жителям настоятельно рекомендовано не выезжать за пределы населённых пунктов, в которых ухудшается паводковая ситуация.

«Граждан спасатели переплавляют на лодках, но это тоже не безопасно — течение быстрое, разлившиеся реки на пути сметают все, лодки тоже могут сломаться. Прошу вас, земляки, проявить ответственность и терпение», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства поручил доставить в Тоджинский район гуманитарную помощь. Вертолёт с продуктами питания и медикаментами вылетит в район с наступлением благоприятной погоды.

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