Ростов-на-Дону, , 08:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошёл пожар, в результате которого пострадал подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент случился в ночь на 30 мая на улице Курганной. Сообщение о возгорании в частном доме поступило в экстренные службы примерно в 3:25 мск. К месту происшествия прибыли десять человек и две единицы техники. Спустя менее 20 минут с огнём удалось справиться. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

В результате пожара пострадал 13-летний ребёнок. Подросток отравился продуктами горения.