Красноярск, , 08:39 — REGNUM В северных территориях Красноярского края ожидается всплеск туристической активности. Об этом на совещании по развитию физкультуры, спорта и туризма в арктических регионах РФ в Норильске заявил губернатор края Александр Усс.

Как сообщили ИА REGNUM 31 мая в правительстве региона, для привлечения туристов в арктическую зону края реализуется ряд проектов. Первые полеты через Хатангу на Северный полюс могут начаться уже в 2022 году.

Читайте также: Первый полет на Северный полюс через Хатангу запланирован на 2022 год

Может привлечь туристов и палеонтологический центр, который станет частью туристическо-научного кластера. Это пещера в вечной мерзлоте, где хранится уникальная коллекция останков мамонта.

Продолжатся туристические маршруты Красноярск — Дудинка по реке Енисей.

По словам Усса, туристическими турами на север края, включая Норильск, занимаются более тридцати операторов со всей России. Развиваются туры по Енисею.

«Мы стоим на пороге туристического бума. Причём, речь идёт, в том числе, и о небольших, но очень качественных проектах», — подчеркнул глава региона.

Напомним, в Таймырском муниципальном районе Красноярского края создадут современный многофункциональный туристический комплекс «Затундра». Власти региона убеждены, что он также станет «точкой притяжения» для туристов. «Норникель» планирует вложить в проект 20 млрд рублей.

Читайте также: На Таймыре появится многофункциональный туристический комплекс

Реконструкция и обустройство туристской и транспортной инфраструктуры запланированы в Норильске. Это строительство парка на озере Долгое, строительство причала на реке Норильская и так далее.