Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Поклонники игры Horizon Zero Dawn спорят в сети по поводу изменений во внешности главной героини, которые она получит в сиквеле Horizon Forbidden West. Об этом 31 мая сообщает портал Screen Rant.

Одна из таких дискуссий развернулась на форуме Reddit. Некоторые геймеры обратили внимание, что лицо Элой стало более «пухлым». Те, кто кто им возражает, считают, что всему виной освещение и ракурс камеры. В любом случае, многим поклонникам франшизы не понравилось новое лицо героини.

https://twitter.com/LuizOtv9/status/1399234652624363520

Напомним, PlayStation показала игровой процесс Horizon Forbidden West 27 мая 2021 года. Пока Sony и студия Guerilla Games не назвали точную дату релиза игры, ожидается, что она выйдет в конце 2021 года.

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