Пекин, , 08:38 — REGNUM По данным Министерства финансов КНР, за первые четыре месяца этого года местные органы власти Китая выпустили облигаций на сумму более 1,67 трлн юаней (около $261,5 млрд), сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Из общего объема, специальных облигаций в этот период было выпущено на 717,9 млрд юаней, в то время как объем выпуска общих облигаций достиг 953 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства. В период с января по апрель облигации местных органов власти выпускались на средний срок около 9,1 года при средней процентной ставке в 3,44%

Только в апреле объем выпуска облигаций местных органов власти достиг 775,8 млрд юаней, а объем выпуска специальных облигаций достиг 343,9 млрд юаней.

К концу апреля непогашенные долги местных органов власти Китая составляли около 26,6 трлн юаней, что находится пределах официального лимита в 33,28 трлн юаней на этот год, сообщило министерство.