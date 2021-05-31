Чита, , 08:38 — REGNUM В Забайкалье, из-за всплеска заболеваемости COVID-19 на объектах бизнеса, возобновлены проверки сфер торговли и общественного питания. Наблюдениями поделился вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев по итогам рейда. Подробности 31 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

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В ходе проверок оказалось, что наиболее злостными нарушителями являются посетители и работники торговли на центральном рынке Читы: социальная дистанция не соблюдается, почти все находятся в торговых павильонах без масок.

«Продавцы считают, что масочный режим отменен. Грубые нарушения. Мои коллеги составили чек-листы, указав все замечания. Ждем предпринимателей в министерстве — будем разъяснять правила работы во время COVID-19. Дальше уже суд будет решать, какие меры ответственности к ним применять», — подчеркнул Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться относительно стабильной: на 31 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 228, причём 102 из них обнаружили за выходные дни, 29−30 мая 2021 года. Масочный режим введен на территории региона 20 апреля 2020 года и до сих пор не отменен.

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