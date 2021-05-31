Роли, США, , 08:38 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Брейден Пойнт и Баркли Гудроу. У «Каролины» точным броском отметился защитник Джейк Бин после передачи российского форварда Андрея Свечникова.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Тампа» вышла вперёд — 1:0.

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