Екатеринбург, 31 мая 2021, 08:38 — REGNUM В Екатеринбурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребёнка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе СКР.
Отмечается, что вечером 30 мая 48-летний местный житель из окна квартиры одного из домов по улице Бородина открыл стрельбу из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям.
Мужчина был задержан, следователи возбудили против него два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство малолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Как сообщало ИА REGNUM, раненную во время стрельбы девочку прооперировали. Сейчас она находится в реанимации.
По данным местным СМИ, открывший огонь по людям 48-летний житель Екатеринбурга Сергей Б. ранее уже устраивал пальбу.
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