Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM В Екатеринбурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребёнка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе СКР.

Отмечается, что вечером 30 мая 48-летний местный житель из окна квартиры одного из домов по улице Бородина открыл стрельбу из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям.

«В результате этого пострадали 9-летняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина был задержан, следователи возбудили против него два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство малолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как сообщало ИА REGNUM, раненную во время стрельбы девочку прооперировали. Сейчас она находится в реанимации.

По данным местным СМИ, открывший огонь по людям 48-летний житель Екатеринбурга Сергей Б. ранее уже устраивал пальбу.

Читайте подробнее: Стрелявший по людям житель Екатеринбурга ранее уже устраивал пальбу