Москва, 31 мая, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Российские автомобилисты стали все чаще сталкиваться с новыми штрафами. Об этом 31 мая сообщает портал Autonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

По информации источника, о таких штрафах чаще всего сообщают водители из столицы России, оставлявшие свои транспортные средства в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, которая обозначает такси.

Уточняется, что эти знаки чаще всего размещаются не в самых очевидных местах и их действие заканчивается в зоне, в которой установлен знак платной парковки.

Как предупреждают эксперты портала, в случае, если автомобилист не заметил такой знак, его транспортное средство может быть эвакуировано, а сам он получит штраф в размере 3 тыс. рублей.

В то же время добавляется, что в случае, если знак неочевиден и находится в незаметном месте, то данное наказание можно обжаловать в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая стало известно, что в Татарии в летний период планируют увеличить скоростной режим на 52 участках дорог.