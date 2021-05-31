Москва, , 08:34 — REGNUM В России с 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. В связи с риском распространения коронавируса в э2021 году заполняемость детских лагерей увеличена до 75%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В этом году детям разрешено поехать отдыхать за пределы своего региона. Работа палаточных лагерей определяют органы исполнительной власти в зависимости от эпидемиологический ситуации в каждом субъекте РФ.

Массовые мероприятия в детских оздоровительных лагерях и посещение родственников в родительские дни запрещены. Обслуживающий персонал должен проживать за территорией летнего оздоровительного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России из-за пандемии коронавируса заполнять детские летние лагеря разрешалось лишь на 50%.

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