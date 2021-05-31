Пхеньян, , 08:36 — REGNUM В КНДР осудили договорённость между Сеулом и Вашингтоном по отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет. Об этом 31 мая сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В КНДР отметили, что действия Южной Кореи очередной раз показали, кто является главным зачинщиком, обостряющим ситуацию в регионе.

«Это (соглашение по ракетам — ред.) является концентрированным выражением неизменной враждебной политики против КНДР и живым свидетельством, разоблачающим наглое и двойное поведение», — говорится в сообщении агентства.

В КНДР также уличили Вашингтон и Сеул в «наглом и двойном поведение», а попытки двух стран по оказанию давления на Пхеньян назвали ошибкой, ведущей к обострению ситуации на полуострове.

Напомним, президент Соединённых Штатов Джо Байден и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее договорились об отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет до 800 км.

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