Майминский район, Алтай, , 08:32 — REGNUM В Республике Алтай подтвердили три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в мае скончались двое жителей Майминского района 69 и 84 лет, а также 83-летний житель Горно-Алтайска.

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Как отмечается, в первых двух случаях, по заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне заражения коронавирусом. Горожанин умер от COVID-19, двухсторонней пневмонии и сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 283 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 238 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — добавили в оперштабе.