Барнаул, , 08:30 — REGNUM Две девочки, упавшие с перевернувшегося батута в Барнауле, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили 31 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.

В настоящее время оба ребенка находятся в реанимации больницы скорой медицинской помощи. Одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Барнауле у торгового центра «Район» из-за порыва ветра опрокинулся батут. Двух девочек отбросило на трамвайные пути.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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