Ростов-на-Дону, , 08:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону с 1 июня готовы принять отдыхающих три пляжа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В Ростове-на-Дону три пляжа, которые уже прошли техническое освидетельствование инспекторов ГИМС и готовы с 1 июня принять отдыхающих», — уточнили в ведомстве.

Всего в Ростовской области в летний сезон официально откроют 117 пляжей, которые будут безопасны для отдыхающих. При этом к 10 июня будет составлен перечень, какие зоны отдыха посещать не следует.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Ростова-на-Дону заявили об открытии только двух пляжей.

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