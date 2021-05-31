Пермь, , 08:28 — REGNUM В Пермском крае 7 июня и до 10 сентября вводится особый противопожарный режим. Губернатор Дмитрий Махонин подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Мера принимается в связи с установившейся сухой теплой погоды и повышением пожарной опасности. Введение особого противопожарного режима подразумевает запрет на разжигание костров в лесах вне оборудованных кострищ, а также на разведение открытого огня в парках и на сельхозугодиях, на сжигание мусора, горючих материалов и порубочных остатков.

За нарушение особого режима предусмотрены штрафные санкции — до 5 тыс. рублей для физлиц, до 40 тыс. рублей — для должностных лиц, до 500 тыс. рублей — для юридических лиц.

За месяц (18 апреля по 28 мая) на территории Прикамья ликвидировано 42 возгорания в лесах, огонь прошел площадь 498 га. Больше половины ЧП произошло по вине людей, сжигающих мусор, оставляющих тлеющие костры, бросающих непотушенные окурки.

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