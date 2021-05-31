Санкт-Галлен, Швейцария, , 08:27 — REGNUM Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой США в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На пятой минуте счёт в матче открыл полузащитник американской команды Себастьян Льетгет. Спустя пять минут защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес восстановил равновесие в счёте.

На 42-й минуте Родригес мог оформить дубль, но не сумел реализовать пенальти. А победный гол забил швейцарский хавбек Стивен Цубер на 63-й минуте.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 сборная Швейцарии сыграет в группе А с командами Италии, Турции и Уэльса.