Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM В День образования Бурятии 30 мая состоялось открытие и запуск вещания первого круглосуточного телеканала на бурятском языке «Буряад ТВ». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, трансляция передач началась в 12:00 часов по местному времени.

По словам главы региона Алексея Цыденова, к этому дню они шли долго.

«Россия большая страна, и сила ее в многообразии. И когда каждый народ, составляющий большую страну, сохраняет свою идентичность, уникальность, самобытность, историю, это и создает многообразие в целом», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Роскомнадзор выдал телеканалу универсальную лицензию, которая позволяет выпускать передачи по разным темам — от информационных до детских и культурно-просветительских.

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