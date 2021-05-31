Сеул, , 08:27 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 430 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 411 случаев заражения локальные, ещё 19 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 140 340.

Известно, что показатель ниже 500 человек в сутки фиксируется в стране второй день подряд.

В управлении отметили, что рост числа выявленных случаев заражения пошёл вниз, однако, существует мнение, что снижение показателя связано с выходными днями. Однако беспокойство вызывает также и то, что в 28% случаев не удаётся выявить источник заражения.

Число жертв пандемии в Южной Корее увеличилось на два человека — до 1959. 30 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 442 человека. Число выздоровевших увеличилось до 130 823.