Тбилиси, , 08:29 — REGNUM В Грузии в течение последней недели показатель ношения масок снизился до 68%. Об 30 мая этом в эфире телеканала «Рустави 2» заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«На курортах совсем никто не соблюдает. С точки зрения соблюдения ограничений мы должны быть более радикальными, особенно, в отношении туристов. Местное население чаще соблюдает регуляции, нежели туристы», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что особенно часто нарушение масочного режима фиксируют на пляжах в Аджарии. Глава NCDC отметил, что несоблюдение мер профилактики пандемии может ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Напомним, в Грузии за нарушение масочного режима могут оштрафовать на 40 лари (около $12), а за нахождение на улице во время комендантского часа — на 2000 лари (около $600).

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