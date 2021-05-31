Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM В Екатеринбурге прооперировали девятилетнюю девочку, раненную во время стрельбы, которую устроил 48-летний Сергей Б. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь областного минзздрава Константин Шестаков.

Операцию провели врачи Областной детской клинической больницы №1. Ребёнка поместили в реанимацию.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла 30 мая в микрорайоне Химмаш. Её из дома на улице Бородина открыл бывший милиционер. Девочка получила ранение в живот. Также оказался ранен сотрудник Росгвардии.

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