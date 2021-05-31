Джакарта, , 08:23 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии предоставило информацию о корабле КМ Karya Indah, который загорелся у островов Сула в провинции Северное Малуку, сообщает посольство через официальный телеграм-канал.

«Все пассажиры эвакуированы, пострадавших нет. Индонезийская сторона нам официально подтвердила, что россиян среди пассажиров нет», — говорится в заявлении посольства РФ в Индонезии.

Российским гражданам в Индонезии напомнили о необходимости соблюдать осторожность при путешествиях водным транспортом, избегать посадки на старые и перегруженные суда.

Как сообщало ИА REGNUM, один из пассажиров загоревшегося в Индонезии судна КМ Karya Indah числится пропавшим без вести.

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