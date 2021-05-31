Тайбэй, , 08:22 — REGNUM На выставке Computex 2021 Intel заявила, что её ноутбуки на базе её процессоров больше подходят геймерам, чем любой из ноутбуков Apple. Об этом 31 мая сообщил портал Wccftech.

Издание отметило, что таким образом компания решила «сжечь все мосты» со вчерашним партнёром и ответить на заявления, которые Apple сделала во время презентации процессора M1. При этом автор статьи обратил внимание, что в своём лозунге Intel явным образом «скопировала» маркетинговый язык Apple.

В подтверждение своих слов Intel показала результаты тестов, согласно которым ноутбуки на базе её процессоров 11-го поколения являются более производительными, а также обратила внимание, что более половины самых популярных игр не работают на Apple Mac.

Напомним, 22 июня 2020 года Apple заявила, что в течение двух лет планирует полностью отказаться от использования процессоров Intel в своих компьютерах. Собственный процессор M1 компания представила в ноябре 2020-го.

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