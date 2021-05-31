Уфа, , 08:26 — REGNUM Тела 31 человека, в том числе трех детей, были извлечены из воды в 2021 году в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям по региону.

Сообщается, что 30 мая в г. Дюртюли водолазы спасательной службы обнаружили тело мужчины 1963 года рождения.

«Мужчина отдыхал 28 мая с друзьями на берегу пруда около с. Новокангышево Дюртюлинского района. И все было бы хорошо, если бы мужчина не решил пойти купаться», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что этим же днем в г. Ишимбайском районе спасатели извлекли из Верхоторского пруда тело мужчины 1971 года рождения, который решил искупаться вечером 29 мая. Подобный случай произошел 30 мая в Татышлинском районе в пруду рядом с селом Вязовка. Там спасатели извлекли тело мужчины 1976 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии моторная лодка врезалась в понтон.