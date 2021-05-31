Москва, , 08:35 — REGNUM В России мошенники стали обманывать соискателей высокооплачиваемой работы, не требующей специальных навыков. Об этом сообщил директор по противодействию мошенничеству BI. Zone Антон Окошкин.

Мошенничество Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, во время переписки с так называемым работодателем «будущему работнику» предлагают открыть новый счет в банке и оформить дистанционное обслуживание, после чего мошенники требуют передать им учетные данные, обещая использовать их для «перевода зарплаты».

После этого на пользователя оформляется кредит, а клиент подтверждает все действия мошенника до того момента, пока не осознает, что его обманывают.

Окошкин в беседе с РИА Новости уточнил, что в летний период активно ищут подработку студенты, которые особенно привлекательны в качестве потенциальных жертв для мошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ФинЦЕРТа ЦБ, в 2020 году количество мошеннических операций со счетами увеличилось на 34% по сравнению с 2019 годом, а по сумме рост составил 52,2% — до 9,8 млрд рублей.

Отметим, что в России нашли ещё один способ борьбы с мошенниками. Сообщить о совершённом кибермошенничестве, с которым они столкнулись, граждане смогут, оставив заявление на специальной платформе «Мошеловка». Ресурс нацелен на то, чтобы привить гражданам привычку сообщать в полицию о каждом преступлении, что увеличит шансы на разоблачение преступных групп.

Читайте также: Сбор информации в «Мошеловку» даст положительный результат — эксперт