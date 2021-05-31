Иркутск, , 08:21 — REGNUM В связи с повышением уровней воды в реках Иркутской области, а также связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений на территориях Бирюсинского, Шиткинского муниципальных образований Тайшетского района и самого района, Аршанского и Кирейского муниципальных образований и всего Тулунского района, а также города Тулуна, Заларинского и Нижнеудинского районов введены режимы повышенной готовности. Об этом 31 мая сообщает территориальное управление МЧС РФ.

Всего по состоянию на утро 31 мая в Приангарье подтоплены семь приусадебных участков в селе Бирюса Тайшетского района, подтопленных жилых домов нет. Уровень воды в реке Бирюсе составляет 349 см при критической отметке 400 см.

В посёлке Шиткино подтопленных участков нет. В течение суток в населённом пункте от воды освобождено 11 приусадебных участков. Уровень воды составляет 535 см при критической отметке 570 см.

В Тулуне в районе Красный Яр подтоплена одна автомобильная дорога, ведущая в два садоводства. Дорога расположена в непосредственной близости к реке Ие и подвержена частому подтоплению при колебаниях уровня воды в реке. К садоводствам имеется объездная дорога. Уровень реки Белой продолжает снижаться и на данный момент в районе села Инга составляет 310 см при критической отметке 420 см.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в реке Ия в районе Тулуна в Иркусткой области достиг критической отметки 30 мая.

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