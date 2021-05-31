Владивосток, , 08:20 — REGNUM В Приморье отмечается рост числа выявленных заражённых коронавирусом — с середины мая ежедневно фиксируют более 30 новых случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В больницах Приморья вновь открывают ковидные койки.

На 31 мая в 17 медучреждениях края развернуто 1034 койки, тогда как в конце апреля коечный фонд сократился до 750 мест, а число заболеваемости в сутки снизилось до 20 человек. Для резерва на лето был развернут госпиталь на базе Владивостокской клинической больницы №4 — он уже заполнен на 70%.

«Важно отметить, что ни один из нынешних пациентов госпиталя не вакцинировался от заболевания, хотя массовая вакцинация в Приморье началась в январе», — сказала главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая.

Заражаются приморцы всех возрастов, причем 45% — работающее население.

Вакцинироваться от COVID-19 можно в 56 стационарных и мобильных пунктах, в том числе в общественных местах.

Всего в регион поступило 169 398 комплектов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Власти Приморья призывают активнее прививаться от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области полный курс вакцинации от коронавируса на утро 31 мая завершили уже 18 927 человек.