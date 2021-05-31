Тоджинский район, Тува, , 08:19 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг на совещании в правительстве поручил доставить гуманитарную помощь в Тоджинский район из-за паводковой ситуации, сообщает портал «ТуваМедиаГрупп».

В район на вертолёте будут направлены продукты питания и медикаменты. Кроме того, по просьбе местных жителей министерству дорожно-транспортного комплекса республики поручено организовать в отдалённый район авиарейсы, «если имеется крайняя необходимость для транспортировки».

По словам первого зампреда правительства Олега Бады, вертолёт в населённые пункты Хамсара и Чазылары Тоджинского района с «гуманитаркой» отправится при удовлетворительных погодных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация в республике обострилась на минувшей неделе. В связи с сильными дождями реки в восьми районах Тувы и столице Кызыле поднялись выше критических отметок.

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