Сеул, , 08:24 — REGNUM Индекс промышленного производства в Южной Корее в апреле 2021 года сократился на 1,1%, до 111,4 пунктов. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, спад показателя в стране оказался самым большим с мая 2020 года.

Известно, что спад вызван сокращением производства в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, в основном из-за сокращения выпуска полупроводников.

С другой стороны, производство в сфере услуг в Южной Корее увеличилось на 0,4%, розничные продажи — на 2,3%, инвестиции в производственные мощности — на 3,5%, инвестиции в строительство — на 1,7%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.