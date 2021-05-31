Москва, , 08:22 — REGNUM С начала 2021 года прививки против клещевого энцефалита сделали уже более 2 млн жителей России. Об этом сообщает 31 мая пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего планируется привить более 2,9 млн граждан.

«С начала года привиты от клещевого энцефалита более 2 млн человек, планируется привить более 2,9 млн человек», — говорится в сообщении.

Акарицидные обработки уже проведены на территории более 142,8 тыс. га. В регионах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 123,1 тыс. клещей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае число укушенных клещами достигло 4,7 тыс. человек с начала сезона.

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