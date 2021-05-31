Москва, , 08:17 — REGNUM На погоду в Москве 31 мая окажет влияние скандинавский циклон и холодные ветра, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится периферией скандинавского антициклона, благодаря чему осадки маловероятны, из-за облаков выглянет солнце, но температурный фон, из-за холодных северо-восточных ветров, останется на пять-шесть градусов ниже многолетней нормы», — рассказали синоптики.

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В столице ожидается солнечная с прояснениями погода. Воздух прогреется до 15 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 16 градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды и ливнях.

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