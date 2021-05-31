Пермь, , 08:17 — REGNUM В Пермском крае подвели итоги предварительного голосования «Единой России». По партспискам лидируют член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального собрания РФ Антон Немкин (49,8 тыс. голосов), депутат Госдумы Игорь Сапко (38,5 тыс. голосов), депутаты Заксобрания Роман Водянов (25,6 тыс. голосов) и Ирина Ивенских (17,9 тыс. голосов), актер Армен Бежанян (9,3 тыс. голосов), сообщает издание business-class.su.

По одномандатным округам № 58,59, 60 и 61 победителями стали депутат Госдумы Игорь Шубин (11,8 тыс. голосов), депутат Заксобрания Роман Водянов (26,3 тыс. голосов), депутат Госдумы Дмитрий Скриванов (21,8 тыс. голосов) и депутат Заксобрания края Ирина Ивенских (24,8 тыс. голосов).

Напомним, итоги праймериз станут базой для составления списков кандидатов для участия в выборах, которые запланированы на сентябрь 2021 года.

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