Минск, , 08:45 — REGNUM Российские спецслужбы предупреждали Белоруссию о том, что сразу после выборов президента республики в августе 2020 года олигархи из РФ готовят провокации. Об этом 31 мая заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью изданию «Коммерсантъ».

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», — сказал он.

Также Макей уточнил, что в тот момент белорусская сторона получила предостережение от российских спецслужб о подготовке определенных провокаций, где «указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов».

Кроме того, в ответ на уточняющий вопрос о том, шла ли в данных сообщениях речь именно о российских олигархах, глава МИД Белоруссии ответил утвердительно.

«Бывших российских олигархов в том числе», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что пилоты самолета авиакомпании Ryanair могли посадить лайнер в Вильнюсе, но сами решили лететь в Минск.