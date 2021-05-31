Кёльн, Германия, , 08:14 — REGNUM Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» стал победителем Евролиги, одержав победу в финале над испанской «Барселоной» со счётом 86:81.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Анадолу Эфес» Василие Мицич, который набрал 25 очков. У «Барселоны» 23 очка набрал Кори Хиггинс.

«Анадолу Эфес» вышел в финал Евролиги во второй раз — в 2019 году турецкий клуб в проиграл ЦСКА со счётом 83:91.

Напомним, «Финал четырёх» Евролиги прошёл в немецком Кёльне при пустых трибунах.

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