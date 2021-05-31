Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM С начала мая суточная заболеваемость COVID-19 в Бурятии выросла в четыре раза и достигла 92 по состоянию на 31 мая. В связи с этим глава региона Алексей Цыденов поручил развернуть дополнительные койки в ковидных стационарах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 636 коек: занято — 550, свободно — 86 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,5%», — отметили в штабе.

Также будет усилена работа call-центров, а также горячей линии 122. Со 2 июня по 1 июля будут приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения в поликлиниках Улан-Удэ.

Сотрудникам министерства промышленности и торговли поручено проводить мониторинг наличия в аптеках лекарств для лечения COVID-19.

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