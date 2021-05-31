Благовещенск, , 08:09 — REGNUM На 86-м году жизни скончался первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко, сообщили 31 мая в пресс-службе правительства региона.

Действующий глава региона Василий Орлов выразил искренние соболезнования родным и близким Кривченко.

«Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую Родину, и многое для нее сделал», — сказал губернатор.

Альберт Кривченко родился в 1935 году. Возглавлял администрацию Амурской области с 1991 по 1993 год. С 1961 по 1970 год работал корреспондентом газеты «Амурская правда», а с 1971 года — корреспондентом ТАСС в Амурской области. После выхода на пенсию проживал в селе Новинка Благовещенского района Амурской области.